Tournée diplomatique de Zelensky à Washington, négociations sur l'adhésion à l'UE... Le point sur la situation en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va rencontrer ce mardi son homologue américain Joe Biden à Washington. Pendant ce temps, les tractations pour ouvrir des négociations officielles sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne continuent à Bruxelles. Le point sur l'essentiel de ces dernières 24 heures.

Zelensky rencontre Biden à Washington. Le président ukrainien rencontrera son homologue américain Joe Biden et plusieurs autres responsables politiques américains ce mardi à Washington. L'objectif de la visite ? Discuter "des besoins urgents de l'Ukraine et de l'importance vitale du soutien continu des États-Unis en ce moment critique", avait précisé en début de semaine la Maison-Blanche. Lundi, Volodymyr Zelensky s'est déjà entretenu avec Lloyd Austin, le ministre de la Défense, et Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international.

Ce mardi, en plus de Joe Biden, Volodymyr Zelensky s'entretiendra avec Chuck Schumer et Mitch McConnell, respectivement chef de file des démocrates et chef de file des républicains au Sénat. Après un discours devant l'ensemble des sénateurs, il rencontrera surtout le président de l'autre chambre du Congrès, le speaker républicain Mike Johnson. Un moment crucial, car ce dernier doit composer avec la frange la plus trumpiste de son parti, qui bloque l'allocation de nouveaux fonds à l'Ukraine à la Chambre des représentants.

La Hongrie bloque l'ouverture de négociations sur l'adhésion

Tractations sur l'ouverture de négociations officielles sur l'adhésion à l'UE à Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères ukrainiennes, Dmytro Kuleba était à Bruxelles lundi, pour un sommet avec ses homologues européens. Début novembre, la Commission européenne avait recommandé l'ouverture de négociations officielles pour entamer la procédure l'adhésion de l'Ukraine – mais aussi de la Moldavie – au sein de l'Union européenne. Seulement, alors que les Vingt-Sept ont besoin d'un consensus pour mettre en œuvre ce processus, la Hongrie, dirigée par l'autoritaire Viktor Orban, refuse de donner son accord, jugeant que le pays en guerre n'est pas prêt.

"Je ne peux pas imaginer les conséquences dévastatrices si le Conseil européen échouait à prendre une décision, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'élargissement", a commenté de son côté Dmytro Kuleba, qui s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue hongrois lundi. Le Conseil européen qui se tient en fin de semaine sera crucial : c'est lors de ce sommet que Kiev devra obtenir l'accord de tous les pays membres pour continuer d'espérer d'intégrer l'UE.

La présidentielle russe aura aussi lieu dans les territoires occupés. Les territoires occupés par la Russie dans l'est et le sud de l'Ukraine prendront part à la présidentielle russe de mars 2024, a annoncé lundi la Commission électorale, un scrutin qui devrait voir la réélection de Vladimir Poutine. Le président russe vient d'officialiser sa candidature vendredi dernier. Les membres de la Commission ont adopté la résolution approuvant cette modalité. La Russie a déjà organisé plusieurs scrutins dans ces territoires (Zaporijia, Kherson, Donetsk et Lougansk) dont elle a proclamé l'annexion en septembre 2022 et qu'elle ne contrôle que partiellement.