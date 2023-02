Un an de guerre, résolution de l'ONU, appel au dialogue de Pékin... Le point sur la situation en Ukraine

Résolution de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU a exigé jeudi un retrait "immédiat" des troupes russes qui ont envahi l'Ukraine il y a un an, votant à une majorité "écrasante" une résolution appelant aussi à une paix "juste et durable". Sous les applaudissements, la résolution non contraignante a recueilli les voix de 141 des 193 États membres de l'ONU, 7 ont voté contre (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord, Mali, Nicaragua, Erythrée) et 32 se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde.

La Chine appelle au dialogue. Le gouvernement chinois a appelé la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue et rejeté tout recours à l'arme nucléaire, dans un document en 12 points publié vendredi. "Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible" en vue d'une "solution pacifique", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin appelle aussi à "éviter toute attaque contre des civils".

Washington promet de nouvelles sanctions. Washington va appliquer de nouvelles sanctions "considérables" à l'encontre de la Russie, a annoncé jeudi la Maison Blanche. "Les États-Unis vont mettre en place des sanctions considérables contre des secteurs clés qui génèrent des revenus pour (Vladimir) Poutine", a déclaré lors d'une conférence de presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.