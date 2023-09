Volodymyr Zelensky à l'Onu, frappes russes... Le point sur la situation en Ukraine

Protection des Ukrainiens dans l'UE. La Commission européenne a proposé mardi de prolonger à nouveau d'un an, soit jusqu'en mars 2025, la protection accordée aux réfugiés ukrainiens dans l'UE. Les Ukrainiens fuyant la guerre déclenchée par la Russie bénéficient depuis mars 2022 d'un statut leur permettant de séjourner, de travailler et d'accéder à des aides dans l'Union européenne. La prolongation de cette "protection temporaire" est "un gage de sécurité et de soutien" pour plus de 4 millions d'entre eux, indique la Commission, soulignant que la poursuite de la guerre ne permet pas leur "retour sûr et durable" dans leur pays. Cette proposition doit désormais être approuvée par les États membres.