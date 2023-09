Volodymyr Zelensky attendu à la tribune de l'Onu, percée de Kiev sur le front est... Le point sur la situation en Ukraine

"Doctrines et pratiques nazies". Moscou a fustigé Kiev lundi, qualifiant le gouvernement ukrainien de "russophobe et néo-nazi" devant la Cour internationale de justice (CIJ) où les deux pays s'affrontent dans une procédure lancée par l'Ukraine qui accuse la Russie d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier son invasion en 2022. L'un des représentants de Moscou, Gennady Kuzmin, a reproché à Kiev de ne pas pouvoir être "plus éloigné de la vérité" à ce sujet, estimant par ailleurs que les "préoccupations exprimées à l'égard de la menace de génocide (...) ne sauraient surprendre compte tenu des politiques menées par le régime de Kiev, fermement ancrées dans l'Histoire, les doctrines et les pratiques nazies".

Sur la même longueur d'onde. Moscou et Pékin sont sur la même ligne concernant les États-Unis et la résolution du conflit en Ukraine, a assuré lundi le ministère des Affaires étrangères russe. Dans un communiqué publié à la suite d'un échange entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi, il a souligné leurs positions "similaires" face aux "actions des États-Unis sur la scène internationale, y compris celles de nature anti-russe et anti-chinoise". "Les parties ont discuté en détail de l'état actuel de la situation en Ukraine, notant la futilité des tentatives de résoudre la crise sans prendre en compte les intérêts de la Russie et, d'autant plus, sans la participation de la Russie", explique aussi le document. Wang Yi est depuis lundi en Russie pour des discussions relatives à la sécurité, et sa visite doit durer jusqu'à jeudi.