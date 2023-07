Wagner en Biélorussie, nouvelles aides pour Kiev et accord céréalier... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou affirme déjouer des attentats. Si Wagner et ses trolls ont quitté la Russie, toute une chaine de propagande reste hyper active en Russie. Et serait la cible de tentatives d'assassinats, d'après les services de sécurité russes. Le FSB a en tout cas assuré avoir empêché l'assassinat de Margarita Simonian, rédactrice en cheffe de RT et l'une des principales voix de la machine médiatique du Kremlin. Il a également ajouté avoir protégé Ksenia Sobtchak, une célèbre influenceuse très critique de l'offensive en Ukraine. Dans un communiqué, le FSB précise avoir interpellé à Moscou et dans la région russe de Riazan des membres d'un groupe néonazi dénommé "Paragraphe-88" et recrutés par les services ukrainiens, contre rémunération, pour tuer ces deux cibles. Deux affirmations qui ne peuvent pas être confirmées de source indépendante. "Si c'est la vérité, alors merci à tous les services impliqués. Mais si c'est faux, et que l'idée était juste de me mettre dans une même phrase avec Simonian, alors c'est juste une bassesse ordinaire", a réagi Ksenia Sobtchak sur son compte Telegram.