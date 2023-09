Zelensky au Canada, chars de combat Abrams, missiles russes... Le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky au Canada. Après une visite aux États-Unis, le président ukrainien poursuit sa tournée en Amérique du Nord. Jeudi soir, Volodymyr Zelensky est arrivé à Ottawa, la capitale du Canada, pays qui compte une importante diaspora ukrainienne et l'appuie depuis le début de l'invasion russe. Le chef d'État a été accueilli par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Le président Zelensky doit rencontrer ce vendredi la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et prononcer une allocution devant le Parlement canadien. Avec Justin Trudeau, il doit ensuite s'envoler vers la métropole Toronto, où les deux chefs d'État rencontreront des dirigeants d'entreprises et des membres de la communauté canado-ukrainienne.

Aide américaine. Jeudi, Volodymyr Zelensky est venu défendre sa cause à Washington, aux États-Unis, face à un Joe Biden déjà convaincu et à des parlementaires qui ne le sont pas tous. Le président ukrainien a débuté sa journée au Congrès et l'a poursuivie à la Maison Blanche, où il a été reçu par le président américain qui l'a assuré de son soutien. Le démocrate a d'ailleurs détaillé une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars, mais sans les missiles tactiques à longue portée que Kiev réclame avec insistance. Joe Biden a toutefois garanti qu'un autre armement américain emblématique, les chars Abrams, arriveraient en Ukraine "la semaine prochaine".

Malentendu ? Si les États-Unis poursuivent leur aide, la Pologne semble vouloir arrêter ses livraisons d'armements à l'Ukraine. Toutefois, le président polonais Andrzej Duda a assuré jeudi que la déclaration de son Premier ministre la veille annonçant que la Pologne cessait de livrer des armes à l'Ukraine avait été mal interprétée. "À mon avis, le Premier ministre voulait dire que nous ne transférerons pas à l'Ukraine le nouvel armement que nous sommes en train d'acquérir pour moderniser l'armée polonaise", a expliqué M. Duda à la chaîne de télévision TVN24.