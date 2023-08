Zelensky en visite sur le front, chute du rouble... Le point sur la situation en Ukraine

Chute du rouble. La Banque centrale russe (BCR) a relevé mardi son taux directeur de 8,5% à 12%, sur fond de redémarrage de l'inflation et de chute du rouble, au plus bas par rapport à l'euro et au dollar depuis mars 2022, au début de l'offensive contre l'Ukraine. L'objectif est de freiner l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des Russes, alors que les autorités doivent consacrer des sommes toujours plus importantes à la guerre livrée à l'Ukraine. La banque centrale a d'ailleurs prévenu qu'une nouvelle hausse de ce taux restait possible.