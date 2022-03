Guerre en Ukraine : Renault suspend les activités de son usine à Moscou

Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères avait auparavant appelé "les clients et les entreprises à travers le monde à boycotter le groupe Renault". Pour ce faire, il avait illustré son message avec un photo-montage montrant, d'un côté, le "positionnement du groupe Renault" et son slogan "Passion pour la vie" avec un client souriant et, de l'autre, la "position" du constructeur où un homme se tient devant une voiture détruite, derrière l'inscription "Sponsor de la guerre de Poutine".