Avancées russes dans l'est, accusations contre Prigojine... Le point sur la situation en Ukraine

Des "combats acharnés" dans plusieurs secteurs. L'Ukraine a admis dimanche que les forces russes avançaient dans quatre zones de la ligne de front dans l'est où ont lieu des "combats acharnés", mais assuré que ses troupes progressaient dans le sud, un mois environ après le lancement de leur contre-offensive. "L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdiivka, Mariinka, Lyman", a écrit la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar sur Telegram. "Il avance aussi dans le secteur de Svatovoe". "La situation est assez difficile", a-t-elle poursuivi.

"Succès partiel". La vice-ministre de la Défense a également indiqué dimanche que les troupes ukrainiennes avançaient pour leur part avec "un succès partiel" sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, dans l'est, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol dans la zone sud du front. Dans le sud, Ganna Maliar a indiqué que les forces ukrainiennes rencontraient une "résistance intense de l'ennemi" ainsi que des champs de mines, et n'avançaient que "progressivement". Les troupes ukrainiennes "travaillent en permanence et sans relâche à créer les conditions d'une avance aussi rapide que possible", a-t-elle encore écrit.

Nouvelle attaque sur des responsables ukrainiens. Dimanche, des responsables ukrainiens ont annoncé avoir été victimes d'une nouvelle attaque aérienne nocturne de drones explosifs sur Kiev, la première depuis 12 jours. "Toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites", a dit Serhïi Popko, le chef de l'administration militaire de la capitale. L'armée de l'air ukrainienne, dans un communiqué séparé, a annoncé avoir abattu huit drones explosifs Shahed de fabrication iranienne, et trois missiles de croisière.