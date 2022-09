Avancées ukrainiennes à Kharkiv, accusations de Poutine… Le point de situation en Ukraine

Accusations de Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui créé selon lui un risque de "catastrophe humanitaire". Des affirmations pas totalement confirmées par les chiffres du centre de coordination en Turquie, selon lesquels 36% seulement des céréales ukrainiennes sont allées à des pays de l'Union européenne. L'Ukraine a réfuté ces accusations, rétorquant que les deux tiers des livraisons partaient vers des pays d'Afrique et d'Asie.

Opérations de "triage". Les États-Unis ont accusé mercredi le Kremlin de coordonner de vastes opérations de "triage" en Ukraine. Des opérations réalisées "dans le cadre de ses efforts visant à annexer des parties de territoires de l'Ukraine sous son contrôle", a estimé un porte-parole adjoint de la diplomatie américaine. L'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia a rejeté en bloc toutes ces accusations "infondées", qu'il a qualifiées de "légendes".

"Transferts forcés d'enfants". Devant le conseil de sécurité de l'ONU, la sous-secrétaire générale des Nations unies pour les droits de l'Homme, Ilze Brands, a par ailleurs fait état d'"accusations crédibles" sur des "transferts forcés d'enfants non accompagnés vers le territoire occupé par la Russie ou vers la Fédération de Russie elle-même". "Nous sommes inquiets du fait que les autorités russes aient adopté une procédure simplifiée pour accorder la nationalité russe aux enfants qui ne sont pas sous la garde de leurs parents, et que ces enfants soient éligibles à l'adoption par des familles russes", a-t-elle ajouté.

Nouvelles tensions sur le gaz. La tension est encore montée mercredi entre Moscou et l'UE sur les livraisons de gaz russe, Vladimir Poutine menaçant de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix, un projet relancé le même jour par Bruxelles. Plafonner les prix des hydrocarbures russes serait "une bêtise", a-t-il lancé au cours d'un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe).