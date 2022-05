AVANT/APRÈS : Les images de l'usine d'Azovstal après deux mois de guerre

Comme le montrent les images satellites du groupe Centre for Information Resilience, prises le 1er mai, les panages de fumées de gaz de l'usine, signe de son bon fonctionnement, sont arrêtés. Le site, qui s'étendait sur plus de 12 km, ne domine plus l'horizon. Les ponts et les bâtiments sont au contraire écrasés par les frappes aériennes russes et par celles de l'artillerie russe.

Mais outre le paysage de désolation, c'est une tout autre image que l'Ukraine retiendra du lieu : celle de la résistance. Début avril, l'usine-forteresse a vu se replier des centaines d'habitants et de soldats à mesure que l'armée de Vladimir Poutine réduisait l'étau sur la ville ukrainienne. Le site s'est retrouvé isolé du reste du monde. À l'intérieur, "la situation est devenue le signe d’une véritable catastrophe humanitaire, car les gens manquent d’eau, de nourriture et de médicaments", alertait ce mois-ci la vice-première ministre Iryna Verechtchouk.