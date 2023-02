Guerre en Ukraine : avec 30.000 soldats formés, l'UE double son objectif initial

Ce nouvel objectif, qui sera formellement annoncé lors d'un sommet UE-Ukraine prévu à Kiev vendredi, intervient au moment où les Américains et les Européens renforcent leur soutien militaire : près des semaines d'hésitations, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé il y a une semaine la livraison de chars lourds. Berlin doit fournir à Kiev quatorze chars Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr, et a décidé d'autoriser ses alliés occidentaux disposant de ces blindés de fabrication allemande à faire de même. Washington a de son côté annoncé l'envoi de 31 chars Abrams.