Avec 300 millions en plus, la France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars

Depuis le début de l'offensive russe, Paris a déjà apporté 100 millions d’euros d'aide humanitaire et permis l'acheminement de plus de 800 tonnes de matériel, dont du matériel médical à Kiev. Ce jeudi encore, après deux mois de conflit, "il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif à l’Ukraine", a insisté Emmanuel Macron. Ce nouvel apport de plusieurs millions de dollars ne concernera toutefois pas le volet militaire, a précisé l'Élysée.

Dans son allocution, le chef de l'État français a également salué "la mobilisation exceptionnelle" des voisins européens, parmi lesquels la Pologne qui a accueilli depuis le 24 février plusieurs millions de réfugiés. Au même titre que pour l'Ukraine, "il est juste et normal que nous puissions collectivement les appuyer dans leur effort de solidarité", a ajouté le président, annonçant que l'effort européen s'inscrira dans la durée. Mais "la détermination et la dignité de la population et des autorités ukrainiennes forcent l’admiration de tous", conclut-il.