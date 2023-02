Avec plus de 800 morts par jour en moyenne, les pertes russes en Ukraine au plus haut en février

Bientôt un an que la Russie a envahi l'Ukraine et que les pertes s'accumulent de chaque côté. D'après le ministère de la Défense britannique, allié de poids de Kiev, les soldats russes paieraient même en février le plus lourd tribut depuis le début de la guerre.

"Au cours des deux dernières semaines, la Russie a probablement subi son taux de pertes le plus élevé depuis la première semaine de l'invasion de l'Ukraine", a avancé le ministère sur Twitter dimanche 12 février, ajoutant que "la moyenne des sept derniers jours était de 824 victimes par jour, soit plus de quatre fois le taux signalé de juin à juillet 2022". Des chiffres directement obtenus de l'armée ukrainienne, qui communique régulièrement sur les pertes de l'ennemi - et assez peu sur les siennes.