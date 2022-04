Avec un repli des Russes vers l'est de l'Ukraine, la crainte d'un conflit qui dure

Ailleurs et plus exactement vers l'Est, afin de prendre en tenaille l'armée ukrainienne déployée depuis 2014 le long d'une ligne de front passant à proximité de Donetsk au sud, et Lougansk à l'est, jusqu'à Izioum au nord-ouest de Donetsk. "Le prochain chapitre de ce conflit risque d'être encore plus laid car il risque de tourner à la guerre d'usure, avec des bombardements accrus sur les zones civiles. Les forces russes vont probablement essayer de compenser leurs faibles performances par plus de destructions", a estimé Michael Kofman, du centre de réflexion américain CNA.