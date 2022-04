Avions occidentaux bloqués en Russie : des pertes estimées à 9 milliards d'euros

Or l'aviation russe se heurte quand même aux sanctions internationales. Car pour s'y conformer, Airbus et Boeing ne fournissent plus les pièces de rechange, n'assurent plus la maintenance, ni les visites de contrôle obligatoire des appareils volés.

"Je dirais qu'aujourd'hui avec la maintenance minimale qu'on peut faire ici en Russie, les avions peuvent encore voler à peu près 6 mois, et dans le meilleur des cas, environ deux ans", estime Cyril Kondratenko, expert en sécurité aéronautique au micro du 20H de TF1. D'ici à ce délai, si un accord n'est pas trouvé avec les pays occidentaux, les vols internes se feront donc de plus en plus rares et chers en Russie.