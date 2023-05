Bakhmout : attention à ce compte qui laisse entendre que les Russes ont été accueillis en héros

Tandis que la prise de Bakhmout a été revendiquée par la milice russe Wagner, la propagande prend désormais le relais en ligne. Côté russe, on parle de victoire totale et côté ukrainien, on mentionne la présence des soldats ukrainiens dans des tranchées de la ville. Mêlées à ça, des photos de Bakhmout sont très partagées… dont certaines entièrement fausses. "Tandis que l'armée russe fait son entrée dans Bakhmout, les rues sont envahies par une foule immense venue célébrer leurs libérateurs", écrit ainsi un compte Twitter sous l'alias "Russia Today France". Il joint trois photos de foules, dont l’une d'un homme qui brandit un trophée. "Clichés rapportés par Régis Le Sommier pour le magazine Omerta_officiel", précise encore le tweet, du nom d'un ancien journaliste de RT France.