"Ballons russes" sur Kiev, blindés allemands... Le point sur la situation en Ukraine

Situation "difficile" à Bakhmout. Les soldats ukrainiens tiennent "fermement" leurs positions à Bakhmout, à l'est de l'Ukraine, a assuré le président Volodymyr Zelensky. "C'est le point le plus difficile, le plus chaud actuellement", a-t-il déclaré pendant une conférence de presse à Kiev. "Ce n'est pas facile pour nos soldats dans l'est, mais ce n'est pas pour rien qu'on parle de la 'Forteresse Bakhmout'. Notre forteresse est vivante."

"Ballons russes" sur Kiev. L'Ukraine a annoncé mercredi avoir abattu plusieurs "ballons" envoyés par la Russie pour tester ses systèmes de défense antiaérienne à Kiev, en pleine prise de conscience internationale sur l'utilisation de ces objets espions. "Selon les informations préliminaires, une demi-douzaine d'objets aériens ont été détectés dans l'espace aérien de Kiev [...]. Il s'agissait de ballons qui se déplacent sous l'influence du vent", a déclaré l'administration militaire régionale de la capitale ukrainienne. "Il est possible que ces objets aient transporté des systèmes réfléchissants et certains équipements d'espionnage", a ajouté la même source, assurant que "la plupart" des ballons avaient été abattus.