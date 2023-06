Barrage de Kakhovka détruit : Moscou accusé d'abandonner les habitants pris au piège

Pourtant, alors que les opérations de secours se poursuivent à Kherson et ses environs, situés sur la rive droite, l'inquiétude grandit concernant les localités inondées côté russe. Sur les réseaux sociaux, les messages d'appels à l'aide se multiplient, notamment depuis la ville d'Oleshky, où résidaient 24.000 personnes avant l'inondation, et qui serait désormais presque entièrement sous les eaux, comme le rapportent des images satellites.

"Toute la rue est assise sur les toits, implorant de l'aide. Les animaux se noient et hurlent", témoignait une femme auprès du Washington Post via Télégram. "Je vous en supplie, aidez mes parents. Ils sont pris au piège. Je paierai, mais sauvez-les", a envoyé une autre habitante de la ville, dans un groupe de discussion sur l'évacuation mis en place par des bénévoles et des proches. "Aidez à évacuer ces personnes : un mari, une femme et leur fille de 5 ans d'Oleshky sont assis sur le toit. À L'AIDE, S'IL VOUS PLAÎT", est-il encore publié.

Des vidéos ont également circulé montrant des habitants coincés sur le toit de leur maison alors que l'eau continue de monter. L'armée ukrainienne a de son côté rendu publiques des images où une bouteille d'eau est livrée par drone à un enfant bloqué dans une maison submergée. Selon le média ukrainien The Kyiv Independent, la famille aurait par la suite était secourue.