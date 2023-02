Bakhmout presque encerclée, doutes sur des livraisons d'armes chinoises... Le point sur la situation en Ukraine

Plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, les combats s'intensifient autour de Bakhmout, à l'est du pays. Volodymyr Zelensky a reconnu, lundi 27 février au soir, que la situation de ses troupes aux alentours de cette ville du Donetsk, devenait très difficile.

"La situation devient de plus en plus compliquée", a déclaré le président ukrainien dans son message quotidien. "L’ennemi détruit systématiquement tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions", a-t-il ajouté, qualifiant de "vrais héros" les soldats ukrainiens engagés dans cette bataille emblématique, devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. On fait le point, au 370e jour du conflit.