Bataille de Bakhmout, incursion armée en Russie... Le point sur la situation en Ukraine

Bakhmout sous contrôle russe ? Il s'agirait d'un tournant de la guerre. Théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante, la cité industrielle, ville d'environ 70.000 habitants avant le conflit, serait tombée aux mains des troupes russes. Le Kyiv Independent relaie des témoignages de soldats ukrainiens, présents sur la ligne de front. Ces derniers reconnaissent avoir perdu le contrôle de leurs dernières positions. Cette information n'a pas été confirmée par Kiev. Lundi 22 mai, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a elle assuré les troupes engagées à Bakhmout "(contrôlaient) certains bâtiments" et que "la bataille sur les flancs, au nord et au sud, se (poursuivait)". "Les combats continuent", avait-elle répété.

Wagner va bientôt se retirer de Bakhmout. Après avoir revendiqué, dès samedi 20 mai, la prise de la "forteresse" du Donbass, transformée en champ de ruines après dix mois de combats meurtriers, le groupe paramilitaire a annoncé prévoir d'achever le transfert de ses positions à l'armée russe, d'ici le 1er juin. "Dans la périphérie ouest (de Bakhmout), les lignes de défense sont en place. Donc le groupe Wagner quittera Artiomovsk (nom soviétique de la ville, ndlr) entre le 25 mai et le 1er juin", a annoncé le chef de la milice russe, Evguéni Prigojine, dans un enregistrement audio publié par son service de presse.

Le Mali, plaque tournante des armes de Wagner ? "Il existe des indications selon lesquelles Wagner s'efforce d'acheter des équipements militaires auprès de fournisseurs étrangers et d'acheminer ces armes via le Mali en tant que tierce partie", a indiqué le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. Selon les États-Unis, la milice paramilitaire tenterait de dissimuler ses achats d'armes en les faisant transiter par le pays d'Afrique de l'ouest. "Nous n'avons observé à ce stade aucun signe indiquant que ces achats ont été finalisés ou exécutés, mais nous surveillons la situation attentivement."