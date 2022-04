Bataille de Marioupol : de quelles armes chimiques dispose l'armée russe ?

En Syrie, c'est du chlore qui aurait été utilisé à plusieurs reprises par l'armée de Bachar Al-Assad, un gaz qui a fait son apparition sur les terrains de guerre dès 1915, lors de la deuxième bataille d'Ypres. C'est ce type d'arme chimique qui inquiète désormais les spécialistes : disponible, facile à produire, elle n'implique pas d'anticiper un stockage massif détectable par les instances de contrôle. Selon des officiels et des diplomates américains, non seulement la Russie post-soviétique a secrètement développé et testé des armes chimiques, en dépit des traités signés, mais celles-ci seraient désormais rapides à produire et à acheminer sur les cibles.