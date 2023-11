Bataille sur le Dniepr, exportations d'essence... Le point sur la situation en Ukraine

L'Ukraine revendique un succès face aux Russes sur le Dniepr, après des mois de contre-offensive, tout en admettant que les combats y sont "violents". La Russie a annoncé lever l'interdiction temporaire sur les exportations d'essence qu'elle avait mise en place mi-septembre. Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

"Violents combats" sur la rive du Dniepr. L'armée ukrainienne a fait état vendredi de "violents combats" sur la rive gauche du fleuve Dniepr occupée par les troupes russes dans le sud du pays mais où l'Ukraine a réussi à installer des têtes de pont. "De violents combats se poursuivent" dans cette zone, a déclaré sur les réseaux sociaux l'état-major. "Des unités ukrainiennes ont réussi à chasser les Russes de leurs positions sur la rive gauche du fleuve", a-t-il précisé, faisant état d'"une ligne de fortifications assez importante" et d'"une forte résistance ennemie". L'armée ukrainienne mène des également "des opérations de sabotage, de raid et de reconnaissance".

"Les forces de la défense ukrainiennes ont mené une série d'actions réussies sur la rive gauche du fleuve Dniepr" dans la région de Kherson, avait indiqué peu avant sur Facebook le commandement des marines ukrainiens. Après les progrès de son armée annoncés ce vendredi autour du Dniepr, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué ses troupes dans un message publié sur Telegram. "Rive gauche de Kherson, écrit le dirigeant. Nos guerriers. Merci pour votre force et pour aller de l'avant ! Gloire à tous ceux qui rendent la liberté et la justice à l'Ukraine !"

Des milliers d'Ukrainiens privés d'électricité. De nombreux habitants sont privés de courant dans les zones du sud et l'est du pays proches de la ligne de front à la suite de frappes russes sur des infrastructures énergétiques, a indiqué vendredi le ministère ukrainien de l'Energie. Dans le Sud, les bombardements ont plongé dans le noir plus de 28.000 consommateurs à Kherson, pilonnée par l'armée russe quasi quotidiennement, et environ 3000 autres dans sa région, a-t-il indiqué sur Telegram, sans pour autant préciser quand les coupures ont eu lieu. Dans la région de Kharkiv, une frappe a endommagé une infrastructure énergétique. "Plus de 17.600 consommateurs restent sans électricité", a ajouté le ministère. Dans la région de Donetsk, un bombardement russe a endommagé une ligne de haute tension coupant le courant dans la ville de Kostiantynivka. "Au total, 122 localités sont sans électricité", selon la même source.

Interdiction sur les exportations d'essence levée. La Russie a annoncé vendredi lever l'interdiction temporaire sur les exportations d'essence qu'elle avait mise en place mi-septembre face à la flambée des prix à la pompe, sur fond de retour de l'inflation dans le pays. "Le gouvernement a décidé de lever, à compter du 17 novembre, l'interdiction temporaire d'exporter de l'essence automobile introduite le 21 septembre dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à stabiliser la situation des prix sur le marché intérieur", a indiqué le ministère russe de l'Énergie dans un communiqué sur Telegram.

Action de protection à la frontière. La Russie a estimé ce vendredi que la Finlande a commis une "grave erreur" après ses actions de protection à la frontière ces derniers jours. Le pays nordique accuse la Russie de laisser passer volontairement des migrants dans l'Union européenne pour déstabiliser la région. La Finlande a ainsi installé des barrières électriques à certains gardes postes à la frontière finlando-russe pour accentuer la sécurité de la zone. Une mesure pointée du doigt par le Kremlin. "On ne peut que regretter que les autorités finlandaises aient choisi de détruire les relations bilatérales", a ce vendredi déploré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.