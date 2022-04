"Bateau russe va te faire f****e": en Ukraine, un timbre déjà collector

Il est devenu en quelques jours le symbole de la "victoire". Imprimé à un million d'exemplaires, un timbre représentant un soldat ukrainien faisant un doigt d'honneur au "Moskva", aujourd'hui au fond de la mer Noire, s'est arraché à travers tout le pays, ce vendredi 15 avril. À la poste centrale de Kiev, des centaines d'Ukrainiens de tous âges ont fait la queue pendant plusieurs heures pour se procurer le petit rectangle.

"Ce bateau était leur plus gros, il valait environ 750 millions de dollars, ils ont tout misé dessus et on le leur a détruit !", exulte, à l'AFP, Ioury Kolessan, 22 ans, qui a attendu deux heures et demie pour acheter une planche de 30 timbres. "C'est une nouvelle étape de la guerre, celle de la victoire", assure-t-il.