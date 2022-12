Patriot, Crotale, IRIS-T... L'Ukraine consolide sa défense anti-aérienne

Or, d'un point de vue "strictement militaire", le fait d'avoir une grande variété de systèmes "n'est pas forcément facile", comme l'a souligné Camille Grand, chercheur pour le think tank paneuropéen ECFR. Auprès de l'AFP, l'ancien secrétaire général adjoint à l'Otan explique qu'il peut en effet y avoir "une difficulté logistique dans le fait de mettre en œuvre des systèmes multiples". Car chacun de ces systèmes possède sa logique propre, avec, pour corollaire, des besoins spécifiques de formation, conjugués à des problématiques d'approvisionnement et de gestion des stocks de missiles. "On ne va pas avoir une communication et une interopérabilité parfaite entre tous ces systèmes, du fait de leur diversité, du fait de la complexité de les mettre en œuvre, mais on peut imaginer que le commandement de la défense aérienne ukrainienne réussisse à les faire cohabiter", tout en accélérant les temps de formation pour les opérateurs, anticipe Camille Grand.