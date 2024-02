"Beaucoup de pays ont été démarchés" : à qui les alliés peuvent-ils acheter des armes pour l'Ukraine ?

Réunis lundi à Paris autour d'Emmanuel Macron, les alliés de l'Ukraine ont affirmé chercher des munitions à des pays hors d'Europe. Qui pourrait leur venir en aide ? TF1info fait le point.

Des armes pour l'Ukraine, voilà la demande sans cesse répétée ces derniers mois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lundi soir, alors que tous les alliés étaient reçus à Paris par Emmanuel Macron, le chef de l'État a admis que les livraisons d'armes n'étaient pas suffisantes. "Force est de constater que nous n'avions pas ce million" d'obus promis par l'UE à l'Ukraine, a reconnu le président de la République. La solution envisagée ? Faire appel à d'autres pays.

Cette proposition, initiée par la République tchèque, a reçu le feu vert de la France. "Beaucoup de pays européens et non européens qui ont des munitions disponibles" ont été "démarchés", a affirmé Emmanuel Macron, qui a précisé que la France "participerait à cette initiative". Quels pays pourraient être concernés ? "C'est un secret", a répondu le chef de l'État.

La manière la plus rapide d'aider l'Ukraine Colonel Michel Goya

Un secret et une équation complexe à résoudre. Car si l'Ukraine manque de munitions, son matériel "est double", explique à TF1info le Colonel Michel Goya, historien et consultant militaire pour LCI. Les forces ukrainiennes utilisent "à la fois un équipement ex-soviétique et un équipement occidental", indique-t-il. "Il faut donc leur fournir des munitions pour ces deux types d'armements."

Les munitions occidentales, elles, sont notamment fournies par l'Europe, mais "l'augmentation de la production tarde", souligne le Colonel Goya. Restent les équipements ex-soviétiques "que nous ne produisons pas", mais dont "plusieurs pays disposent". "L'idée est de les acheter", poursuit-il. "Des pays africains sont évoqués, dont l'Afrique du Sud. Le Pakistan en dispose aussi", tout comme les pays d'Europe de l'Est, même si "beaucoup a déjà été donné et la production y est faible."

Dès lors, "nous cherchons partout sur le marché des munitions utiles à l'Ukraine", insiste le Colonel Goya, qualifiant ces futurs achats, s'ils se concrétisent, de "manière la plus rapide d'aider les Ukrainiens". D'autant que de l'autre côté, les Russes utilisent le même procédé. "La Corée du Nord aide la Russie parce qu'elle dispose de ce matériel", conclut Michel Goya.