Russie : au moins 14 morts dans des frappes sur la ville frontalière de Belgorod

Moscou a accusé l'armée ukrainienne d'une importante attaque sur Belgorod, une ville russe proche de la frontière. Cette frappe aurait fait 14 morts et 108 blessés. L'attaque survient au lendemain de frappes massives en Ukraine, qui ont tué 39 personnes.

Belgorod visée par une attaque. Moscou a accusé l'armée ukrainienne d'avoir frappé la ville russe proche de la frontière, entrainant la mort de 14 personnes et blessant 108 autres, ce samedi 30 décembre. "D'après les dernières informations, 12 adultes et deux enfants sont morts à Belgorod", a indiqué le ministère russe des Situations d'urgence sur Telegram, ajoutant que "108 personnes, dont quinze enfants, ont été blessées".

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit samedi soir

Des images mises en ligne montrent des voitures en feu, des immeubles aux vitres cassées, ainsi que des colonnes de fumée noire s'élevant à l'horizon. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a précisé que des "quartiers résidentiels" avaient été visés. L'Ukraine mène régulièrement des frappes en Russie, notamment dans les régions les plus proches de son territoire, mais leur bilan est généralement bien moins élevé.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que les forces russes avaient réussi à intercepter deux missiles et "la plupart" des roquettes lancées contre la ville, évitant un bilan "infiniment plus grave". Plusieurs roquettes et des débris de missiles se sont toutefois abattus sur Belgorod, a-t-il reconnu.

Le ministère a par ailleurs assuré que l'attaque ne resterait pas "impunie", tandis que le porte-parole du Kremlin a ajouté que le président russe Vladimir Poutine avait été "informé". A la demande de la Russie, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tient à New York à 22H00, heure française. De son côté, Kiev n'a pas réagi aux accusations russes, alors que l'attaque survient au lendemain de frappes massives ayant tué 39 personnes en Ukraine.

Avant l'annonce de cette attaque, plus tôt dans la journée, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a fait état de la mort de deux enfants lors d'une frappe ukrainienne dans la capitale régionale. Les autorités n'ont pas précisé si ces victimes étaient comprises dans le bilan communiqué par le ministère russe des Situations d'urgence, ou s'il s'agissait de frappes distinctes. De son côté, le gouverneur de la région russe frontalière de Briansk, Alexandre Bogomaz, avait affirmé qu'une attaque ukrainienne avait tué "un enfant né en 2014".