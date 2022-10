Guerre en Ukraine : Biden n'exclut pas une rencontre avec Poutine

Pour rappel, en août dernier, le président indonésien Joko Widodo avait indiqué que les présidents russe et chinois assisteraient bien au sommet. Il n'est pourtant pas certain que Vladimir Poutine et Xi Jinping soient présents. L'invasion de l'Ukraine a isolé la Russie sur la scène internationale et le dirigeant chinois limite ses déplacements à l'étranger en raison du Covid-19.