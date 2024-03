Bientôt une base militaire géante de l'Otan en Roumanie ?

Une base géante de l'Otan devrait voir le jour en Roumanie. Située au bord de la mer Noire, elle sera proche de l'Ukraine et de la Crimée. 10.000 soldats de l'Alliance et leurs familles pourraient y stationner à terme.

Une base militaire géante de l'Otan devrait voir le jour prochainement en Roumanie, selon la presse roumaine. C'est ce que détaille Benjamin Cruard sur le plateau de LCI, que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessus. C'est un chantier colossal qui se prépare sur les bords de la mer Noire, par laquelle la Roumanie est frontalière à la fois de l'Ukraine, dont la Crimée, et de la Russie.

C'est Euronews Roumanie qui rend compte du début de la construction de ce qui sera la plus grande base de l'Otan en Europe, et pourrait abriter jusqu'à 10.000 soldats et leurs familles, mais dont la fin des travaux n'est en revanche pas précisée. Le site a été choisi à Mihail Kogălniceanu, au nord de Constanta. Une base est déjà existante, et un aéroport est présent. Plusieurs nouvelles pistes lui seront ajoutées, ainsi qu'une nouvelle caserne de grande capacité, des hangars, des réserves de carburant, un arsenal, et tout le nécessaire pour rendre autonome une base de cette dimension.

Deux fois plus vaste que la base de Ramstein

La superficie totale de la base sera portée à 3.000 hectares, soit plus du double de celle de Ramstein, en Allemagne, actuellement la plus grande base de l'Otan en Europe. C'est une véritable petite ville militaire qui va sortir de terre, avec une "zone de vie" qui comprendra écoles, magasins et hôpital. L'ensemble du projet est supposé coûter 2,5 milliards d'euros, au terme d'un chantier qui devrait durer plusieurs années.

La base se situe à environ 300 km au sud-ouest d'Odessa, et à 400 km de Sébastopol, en Crimée occupée, où est basée une partie de la flotte russe en mer Noire. Grâce à cette position stratégique, la base était jusqu'ici utilisée pour contrôler les éventuelles violations de l'espace aérien dans la région. Avec un tel contingent à demeure, c'est à des missions plus vastes qu'est appelée à répondre la base de Mihail Kogălniceanu.