Le bilan s'alourdit à Dnipro, exercices militaires en Biélorussie... Le point sur la situation en Ukraine

Tensions entre entre l'armée russe et les mercenaires de Wagner. "Une manipulation": le Kremlin a nié lundi toute tension entre l'armée russe et le groupe paramilitaire Wagner, dont les forces apparaissent de plus en plus en concurrence en Ukraine. "Ce conflit n'existe que dans l'espace informationnel", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les divisions entre l'armée russe et le groupe Wagner, relevées par de nombreux observateurs, ont éclaté au grand jour la semaine dernière lors de la bataille pour la petite ville de Soledar, dans l'Est de l'Ukraine.