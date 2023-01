Attaque meurtrière de Dnipro, Wagner recrute... Le point sur la situation en Ukraine

FIN DES RECHERCHES A DNIPRO. L'Ukraine a arrêté mardi après-midi sa recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel dont une section a été frappée par un missile russe à Dnipro, après plus de 69 heures de quête. Au total, 45 personnes ont été tuées, 79 autres sont blessées, dont 16 enfants. Plus de 400 personnes se retrouvent sans domicile car cet immeuble accueillait plus de 1700 habitants. Il s'agit d'un des bombardements les plus meurtriers sur un site civil depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.