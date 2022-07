Ukraine : bombardements à l'est, limogeage de responsables… Le point sur la situation

Limogeage de deux hauts responsables. Dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé d'écarter la procureure générale, Iryna Venediktova, et le chef des services de sécurité du pays, Ivan Bakanov. Selon le chef d'État, des dizaines de membres de leurs agences travaillent contre l'Ukraine, au profit de Moscou. À ce jour, Kiev enquête sur plus de 650 cas de soupçons de trahison de responsables locaux, dont 60 dans les zones occupées par les forces russes et prorusses.

Vers de nouvelles sanctions européennes. Ce lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent pour renforcer les sanctions contre Moscou. Ils doivent notamment se pencher sur deux propositions de la Commission européenne : celle d'interdire les achats d'or à la Russie pour aligner les sanctions de l'UE sur celles de ses partenaires du G7, et celle d'inscrire de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'UE. Moscou "doit continuer à payer le prix fort pour son agression", a insisté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.