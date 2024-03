Bombardements russes, appel aux négociations du Pape... Le point sur la situation en Ukraine

Des bombardements russes ont tué plusieurs civils en Ukraine et des drones ukrainiens ont été interceptés par les autorités russes ce samedi. Le pape François a appelé les deux pays à "avoir le courage de hisser un drapeau blanc et à négocier" pour mettre un terme à la guerre. Le point sur la situation en Ukraine, plus de deux ans après l'invasion russe.

Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent. Au moins trois civils ont été tués et trois autres blessés dans les régions de Dnipropetrovsk, de Kherson et Donetsk, situées dans le centre-est, le sud et l'est de l'Ukraine, ont indiqué samedi 9 mars les autorités. La région de Donetsk connait des combats permanents, obligeant l'évacuation de plusieurs villages près du front.

Aussi, l'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 12 drones Shahed de fabrication iranienne, sur un total de 15 lancés par la Russie dans les régions de Donetsk, Dnipropetrovsk et Poltava.

Le Pape appelle à "avoir le courage de hisser le drapeau blanc"

DRONES UKRAINIENS. De son côté, la Russie a affirmé avoir détruit 47 drones ukrainiens dans la nuit de vendredi à samedi, principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don, frontalière de l'Ukraine et servant de centre de planification des opérations contre l'Ukraine. Ces attaques ont fait un blessé, mais "pas de mort", selon les autorités russes. L'Ukraine pourrait avoir visé une usine d'aviation et une base aérienne militaire, selon des analystes militaires russes.

NÉGOCIATIONS. Le pape François a appelé à "avoir le courage de hisser un drapeau blanc et à négocier" pour mettre un terme à la guerre en Ukraine "avant que les choses ne s'aggravent", dans une interview à la télévision suisse diffusée samedi. "Négocier est un mot courageux. Quand vous voyez que vous êtes vaincu, que les choses ne marchent pas, ayez le courage de négocier", a-t-il ajouté, dans une allusion apparente à Kiev. Le chef de l'Église catholique a aussi rappelé qu'il y avait de "nombreux" acteurs "prêts à jouer le rôle de médiateurs", "par exemple la Turquie", qui s'est dite prête à accueillir un sommet de paix.

"SLAVA UKRAINE". Un tribunal moscovite a condamné à 10 jours de prison un étudiant qui avait renommé son réseau wifi "Slava Ukraine", a indiqué samedi l'agence de presse russe Ria-Novosti. En changeant le nom préinstallé de son routeur wifi pour ce cri de ralliement des forces de Kiev, cet étudiant de l'université d'État de Moscou a "fait la propagande du slogan des nationalistes ukrainiens", a assuré le tribunal dans sa décision. Il a été reconnu coupable de "démonstration publique de symbolique nazie (...) ou de symboles d'organisations extrémistes" et son routeur wifi lui a été confisqué.