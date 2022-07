Bombardements au sud, contre-offensive de Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev veut libérer la région de Kherson. Toujours au sud, l'Ukraine prépare sa contre-offensive. La région de Kherson, aux mains des Russes depuis le 3 mars, "sera définitivement libérée d'ici septembre et [...] tous les plans des occupants échoueront", a déclaré dimanche le conseiller du chef de l'administration militaire régionale de Kherson fidèle à Kiev, Sergiy Khlan. "Nous pouvons parler de retournement de situation. Nous passons d'une phase défensive à une contre-offensive." Selon lui, les frappes ukrainiennes visant deux ponts stratégiques, ainsi que celles sur des dépôts de munitions et des postes de commandement ennemis, ont préparé une offensive terrestre en cours.

La région de Kharkiv ciblée. Plus à l'est, la présidence ukrainienne fait toujours état de bombardements dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays. Selon la même source, "plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés et des bâtiments résidentiels incendiés". L'Institut américain pour l'étude de la guerre évoque de son côté un "assaut terrestre limité au nord-ouest de Sloviansk", des bombardements au sud-est et sud-ouest d'Izioum et des frappes sur Dibrovne, Krasnopillya et Mazanivka, le long de la frontière entre les régions de Kharkiv et de Donetsk.