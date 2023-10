Guerre en Ukraine : bombardements "massifs", craintes de Zelensky et sécurité en mer Noire... Le point sur la situation

La Russie tente "d'encercler" une ville stratégique. Avdiïvkan, dans l'est de l'Ukraine, est la cible depuis mardi matin de bombardements "massifs" par les forces russes qui "tentent de l'encercler", la ville, selon le chef de l'administration militaire de la localité. "Depuis plus d'un an, le risque que la ville soit occupée existe", a rappelé Vitaly Barabas, "mais aujourd'hui, la situation s'est rapidement aggravée", a-t-il ajouté. Selon lui, quelque 1600 habitants vivent encore dans cette ville située sur le front depuis 2014. Depuis l'invasion russe de février, les Russes tentent régulièrement des offensives pour prendre Avdiïvka, de quoi faire fuir les quelque 30.000 habitants qui y vivaient avant l'invasion russe de l'Ukraine.

Kiev rétorque, mais demande de l'aide. Plus tard dans l'après-midi, l'armée ukrainienne a toutefois annoncé avoir "repoussé toutes les attaques de l'ennemi et empêché la perte de positions et de lignes" dans le secteur d'Avdiïvka. Au-delà de se défendre, Kiev essaye depuis le printemps dernier de porter la guerre sur le territoire russe en bombardant des zones frontalières et en lançant des drones en direction de bases militaires et de villes russes. Deux civils ont ainsi été tués mardi dans une frappe contre la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov.