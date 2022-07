Bombardements sur l'ensemble du pays, avancée des Russes à l'est... Le point sur la situation en Ukraine

Contre-offensive dans la province de Kherson. Dans la région occupée de Kherson, dans le sud du pays, où les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive, trois villages ont été repris aux Russes ces deux dernières semaines. Le gouverneur de la région de Mykolaïv, dans le sud du pays, a fait état d'un bombardement "massif" de missiles qui a détruit une école et fait au moins un blessé. La veille, l'armée ukrainienne avait détruit le pont Antonovski, qui enjambe le Dniepr, dans la banlieue de Kherson afin de ralentir l'avancée des troupes russes et de rendre impossible leur ravitaillement.

Arrestations de "complices" de l'armée ukrainienne par les Russes. Les forces d'occupation russes ont par ailleurs annoncé jeudi l'arrestation d'une vingtaine de "complices" de l'armée ukrainienne dans les régions occupées de Kherson et de Zaporijjia. Cette annonce est intervenue au lendemain des frappes ukrainiennes qui ont partiellement détruit un important pont de Kherson, stratégique et clé pour le ravitaillement des forces russes et de la ville. "La 49e armée russe est stationnée sur la rive ouest du fleuve Dniepr et apparaît très vulnérable. Quant à la ville de Kherson, le centre urbain le plus significatif occupé par les Russes, elle est désormais virtuellement coupée des autres territoires occupés" et "sa perte fragiliserait considérablement les efforts russes pour décrire son occupation comme un succès", commente le ministère britannique de la Défense.