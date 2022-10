"Bombe sale", drones iraniens… Le point sur la situation en Ukraine

JOE BIDEN. Des élus de l'aile gauche du parti démocrate américain ont demandé, ce lundi 24 octobre, au président américain Joe Biden, qui a débloqué des milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine face à l'invasion russe, de démultiplier les efforts diplomatiques et d'engager des pourparlers directs avec Moscou dans un but : une fin rapide à la guerre. C'est la première fois qu'un tel appel émane du propre parti du président.

"Nous vous appelons à accompagner le soutien économique et militaire que les Etats-Unis ont fourni à l'Ukraine d'une impulsion diplomatique proactive, et à redoubler d'efforts pour chercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu", ont dit les élus dans leur lettre, en disant clairement être contre l'invasion "illégale et scandaleuse" de l'Ukraine et que toute solution devrait être approuvée par Kiev.

MACRON/PAPE. Emmanuel Macron a été reçu, ce lundi 24 octobre, par le pape François au Vatican, pour la troisième fois depuis qu'il est président, un entretien en majorité consacré à la guerre en Ukraine. Selon l'Élysée, le tête-à-tête a essentiellement porté sur la situation internationale et plus particulièrement sur l'Ukraine. Le chef de l'État français y a livré un plaidoyer pour la paix en Ukraine, tout en soulignant que celle-ci ne pourrait intervenir que quand les Ukrainiens "le décideront" et selon les "termes" de Kiev.