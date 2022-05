Guerre en Ukraine : Boris Johnson dénonce la "folie historique" de Vladimir Poutine

Boris Johnson pas tendre avec Vladimir Poutine. Près de dix semaines après le début de l'invasion russe, le Premier ministre britannique s'est exprimé ce mardi devant le Parlement ukrainien, en visioconférence. Il en a profité pour tacler sévèrement le président russe, qui s'entretenait au même moment avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron.

"Poutine continue à mettre en œuvre sa campagne grotesque et illégale pour prendre et tenir le territoire ukrainien", a d'abord déploré Boris Johnson. "Le Kremlin commet une erreur fondamentale et terrible dans ses calculs, l'Ukraine a raison de se battre. Certains pensaient que la propagande du Kremlin était vraie, que l'armée russe serait irrésistible, que Kiev tomberait en quelques jours." Or, les troupes russes n'ont pas pris le contrôle de la capitale ukrainienne et se concentrent désormais sur le Donbass, la région de l'est du pays.