Ukraine : Boutcha compte ses morts, Zelensky devant l'ONU... Le point sur la situation

Le front se reconstitue à l'est. La Russie se renforce pour "prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass", dans l'est de l'Ukraine, et réaliser "un pont terrestre avec la Crimée", annexée par Moscou en 2014, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. Selon lui, les troupes russes "vont se réarmer, recevoir des renforts en effectifs, car elles ont subi beaucoup de pertes, et se réapprovisionner pour lancer une nouvelle offensive très concentrée dans la région du Donbass".

La situation continue de se dégrader dans la ville martyre de Marioupol, dépassant "le stade de la catastrophe humanitaire", selon le maire de cette ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, assiégée par l'armée russe. Depuis le 13 mars, "nous avons évacué plus de 100.000 habitants de Marioupol et nous continuons à le faire", a ajouté Vadim Boïtchenko. Quelque 120.000 habitants vivent toujours sur place, dans des conditions "invivables", d'après lui. La vice-première ministre ukrainienne, Iryna Vereshchuk, a déclaré mardi que la Turquie pourrait faire office de médiateur entre Russes et Ukrainiens et aider à mettre en place une voie d'évacuation pour les habitants de Marioupol.

L'ONU enquête sur l'usage d'armes à sous-munitions. L'organisation aurait reçu "des allégations crédibles selon lesquelles les forces russes auraient utilisé" ces armes interdites par le droit international "au moins 24 fois" en Ukraine depuis l'invasion de fin février, a affirmé mardi la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarl. "Les allégations selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient utilisé de telles armes font également l'objet d'une enquête", a-t-elle ajouté.