"Palais de Poutine" : les plans d'un incroyable réseau de tunnels secrets révélés

Dans le détail, on apprend qu'il existe notamment un tunnel supérieur de 40 mètres de long et un tunnel inférieur de 60 mètres de long rejoignant la mer Noire, les deux étant reliés par un ascenseur. Un troisième tunnel, perpendiculaire aux deux autres, relie lui le complexe à la route. Or, tous sont équipés de nombreux câbles dédiés à l'éclairage ou encore la fibre, mais aussi à l'arrivée d'eau.

De quoi faire penser à certains observateurs, dont un ingénieur interrogé par Insider, que ces souterrains s'apparenteraient plus à un poste de commandement de secours qu'à de simples tunnels d'évacuation.