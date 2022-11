"C'est fait" : que sait-on de ce message qui prouverait le rôle de Londres dans le sabotage de Nord Stream ?

Car cet argument débarque dans un contexte particulier. Le 29 octobre, le quotidien Mail on Sunday, rattaché au Daily Mail, a révélé que le téléphone de Liz Truss aurait été piraté. D'après les informations de ce journal, l'un des plus populaires de Grande-Bretagne, cette fuite aurait été découverte "pendant l'été", au moment où la femme politique était ministre des Affaires étrangères en campagne pour le 10 Downing Street. Il s'agirait donc d'échanges envoyés et reçus sur un an, y compris entre la ministre et des homologues étrangers, à propos de la guerre en Ukraine et des livraisons d'armes. L'affaire, qui aurait été étouffée par le Premier ministre Boris Johnson, n'a pas encore été confirmée, le gouvernement rétorquant simplement ne pas vouloir "commenter les dispositifs de sécurité des individus".