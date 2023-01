Canons Caesar envoyés "cassés" en Ukraine : chronique d'une intox russe

Cette rumeur naît dès le 29 janvier, sur Telegram. Auprès de ses 1,3 million d'abonnés, Vladimir Soloviev affirme que "les obusiers automoteurs français Caesar fournis à l'Ukraine tombent rapidement en panne", en citant Le Figaro. Une information mise en avant par le propagandiste du Kremlin le plus prolifique et qui va rapidement être déformée par la presse russe. Dès le lendemain, une dizaine de médias - dont Izvestia, l'un des quotidiens les plus lus dans le pays - va titrer sur Paris qui remettrait des engins "cassés" à Kiev, toujours en citant le quotidien français comme source. Certains vont encore plus loin, déclarant que les forces armées ukrainiennes auraient cassé la totalité des 18 canons envoyés par la France.