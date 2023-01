Guerre en Ukraine : canons Caesar, moyens antiaériens... Paris intensifie son soutien militaire

La France a également promis mardi de livrer à l'Ukraine un radar Ground Master 200 (GM200) produit par le français Thales. Ce radar de moyenne portée permet de détecter un aéronef ennemi à 250 km et de l'engager à 100 kilomètres, que celui-ci vole à faible vitesse et basse altitude comme les drones ou à haute altitude comme les avions de combat. Il assure également une protection face aux roquettes et tirs d'artillerie en alertant les troupes au sol des tirs ennemis, assure son fabricant qui l'a vendu à plus de 60 exemplaires dans le monde. Il est transportable sur camion.

Paris a par ailleurs "engagé des discussions avec nos alliés pour permettre d'avoir un stock toujours suffisant" de missiles français sol-air Crotale pour l'Ukraine, a souligné Sébastien Lecornu. Le Crotale a été fourni à une quinzaine de pays, notamment à la Grèce, la Finlande et la Corée du Sud. "Ce matériel nous aide à nous rapprocher du jour de notre victoire. Les Crotale détruisent 100% des cibles donc c'est très important pour fermer le ciel ukrainien", a commenté le ministre ukrainien de la Défense. Enfin, le ministre français des Armées a annoncé l'envoi de 150 militaires français en Pologne pour former des militaires ukrainiens.