Cargo de l'ONU, accusations de Poutine, appel Macron-Zelensky... le point sur la situation en Ukraine

Premières exportations. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce mardi 16 août, un navire humanitaire affrété par l'ONU transportant des céréales ukrainiennes a quitté le port de Pivdenny, situé dans le sud de l'Ukraine. Il transportait à son bord 23.000 tonnes de blé et a pris la direction de l'Afrique, a annoncé le ministère ukrainien de l'Infrastructure. "Le navire Brave Commander avec du grain pour l'Afrique a quitté le port de Pivdenny. Ce matin, le cargo est parti pour le port de Djibouti, où les vivres seront livrées à l'arrivée aux consommateurs en Éthiopie", a indiqué le ministère sur Telegram. Selon lui, "23.000 tonnes de blé se trouvent à bord de ce navire affrété par le Programme alimentaire mondial des Nations unies".

Le chef de l'ONU en Ukraine. Pour discuter notamment de la mise en œuvre de l'accord permettant ces exportations de céréales ukrainiennes, signé en juillet par Kiev et Moscou sous l'égide des Nations unies et via une médiation de la Turquie, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra jeudi à Odessa en Ukraine, où il rencontrera les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan à Lviv, a annoncé mardi son porte-parole.

"Faire traîner le conflit". La guerre, entamée le 24 février, a entraîné de la part des pays occidentaux de lourdes sanctions à l'encontre de la Russie et une aide financière et militaire historique pour l'Ukraine, aggravant encore les tensions internationales. Lors de la Conférence internationale sur la sécurité, Vladimir Poutine a ainsi reproché aux États-Unis de chercher à "déstabiliser" le monde, évoquant la récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi. "La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit. Et ils agissent de la même manière en cultivant la possibilité d'un conflit en Asie, en Afrique, en Amérique latine", a déclaré le président russe.