Ce document prouve-t-il que l'Ukraine mobilise des adolescents pour faire la guerre ?

Selon ce cliché, cette convocation aurait été envoyée le 8 janvier 2023 à Stepanenko Vasylovych, né en 2006 et résidant à Belaya Tserkov, dans la région de Kiev. Elle appelle le jeune homme à se rendre au "commissariat militaire" de sa ville. Si ce document reprend les codes d'une convocation formelle, son auteur y a glissé de nombreuses erreurs. Nous avons en effet retrouvé le modèle officiel de ces convocations, fixé par décret. Et comme le montrent les deux images ci-dessous, on note plusieurs inexactitudes.

Dès la première ligne, la version officielle du document demande à ce que soient inscrits les "nom, prénom et patronyme (le cas échéant) du destinataire", quand sa version sur Telegram ne demande que les "nom, prénom et patronyme du destinataire". Plus étonnant encore, la liste des documents à fournir au commissariat est incomplète. Le faux document oublie ainsi de mentionner la nationalité ukrainienne du passeport ainsi que la nécessité de se présenter avec son "certificat d'attribution d'un numéro d'immatriculation de contribuable".