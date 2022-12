Ukraine : ce qu'il faut attendre de la conférence prévue mardi à Paris

Le soutien, financier ou en nature, "devra arriver en Ukraine avant la mi-mars", a ajouté la présidence, insistant sur le "constat qu'il nous manquait pour l'aide d'urgence un mécanisme de coordination" pour identifier les besoins ukrainiens et savoir en temps réel quel pays propose quelle aide. Autour de la table : 47 pays, donc, mais aussi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra, lui, en visio-conférence. Le Fonds monétaire international (FMI) sera là, tout comme la Banque mondiale par l'intermédiaire de responsables régionaux.

Seconde étape : l'après-midi, au ministère des Finances. L'événement aura une tournure plus bilatérale puisque quelque 500 entreprises françaises - du CAC 40 aux start-up du numérique - seront conviées pour un échange cette fois porté sur le long terme. Après une nouvelle allocution du président ukrainien et un discours d'Emmanuel Macron sur place en présence du Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal, des tables rondes évoqueront les secteurs des infrastructures, technologies et digital, santé, énergie et agroalimentaire. Les groupes Crédit Agricole, Alstom, Enedis, Atos, Sanofi, Lactalis et l'incubateur Station F seront notamment présents mardi, ainsi que le Medef et la chambre de commerce franco-ukrainienne.