Ukraine : ce que l'on sait de Vladimir Potanine, la seconde fortune de Russie dans le viseur de Washington

Vladimir Potanine, lui, jette son dévolu sur la société Norilsk Nickel. L'entreprise va devenir le plus grand producteur mondial de nickel et de palladium raffinés. En parallèle, l'homme d'affaires participe à la création du système de prêt contre actions. Son principe ? En échange d’un prêt au gouvernement russe – à l'époque accablé par les déficits -, lui et une poignée d'autres investisseurs reçoivent des actions de 12 sociétés énergétiques et minières d’État. Ces actions, sous forme de "baux", peuvent devenir de la propriété si Boris Eltsine est réélu. Ce sera le cas en 1996. Potonine va alors toucher le jackpot, et accroitre sa fortune au fil des ans.

Avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000, les oligarques sont mis au pas et se tiennent éloignés de la politique. Ils mettent alors leurs fortunes au service du pouvoir tout en profitant d'un mode de vie occidental. C'est le cas de Vladimir Potonine, qui multiplie les échanges et le soft power à l'ouest : l'homme siège au conseil consultatif du Council on Foreign Relations, basé à New York, et dispose d'un fauteuil d'administrateur de la fondation du musée Guggenheim. Il a également offert plus de 250 œuvres d’art russes au Centre Pompidou en 2016. Au fil des ans, ce francophone soigne aussi sa relation avec Vladimir Poutine, et participe au financement de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014.