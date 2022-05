Un soldat russe blessé rencontré par Poutine n'est-il qu’un figurant ?

Si le Kremlin a bien communiqué sur cette visite le 25 mai, qui s’est déroulée à l’hôpital militaire central Mandryk, aucune information n’est donnée sur l’identité des soldats qui ont pu échanger avec Vladimir Poutine. Aucun détail non plus sur la gravité de leurs blessures, ni sur le temps passé à l’hôpital. En revanche, le deuxième homme associé au soldat est bien ouvrier et a rencontré le président en novembre 2017, lors d’une visite officielle de ce dernier dans son usine de compresseurs, dans la ville de Tcheliabinsk.

La photo date de ce jour-là et est visible sur le site du Kremlin. Par ailleurs, un reportage de 37 minutes est associé au communiqué, dans lequel on voit le président russe discuter avec une poignée d’ouvriers, dont le salarié en question. Au fil du reportage, différents angles sont pris de lui, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous. Mais difficile de dire, à la lumière de ces éléments, si l’ouvrier et le soldat russe ne font qu'un.