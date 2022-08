Centrale de Zaporijia déconnectée : la crainte d’un détournement de l'énergie

La centrale de Zaporijia se trouve dans le sud de l'Ukraine, le long du fleuve Dniepr, à 500 kilomètres environ de Kiev et de Tchernobyl. Il s'agit ni plus ni moins de la plus importante centrale d'Europe, dotée de six réacteurs et d'une capacité totale de 6000 mégawatts. À elle seule, en temps normal, elle permet d'alimenter l'équivalent de 4 millions de foyers en électricité, et produit près de 20% de l'électricité ukrainienne. Ainsi que la moitié de son énergie nucléaire, au sein d'un pays qui compte au total 15 réacteurs.

Inaugurée en 1985 et achevée en 1995, sa déconnexion temporaire du réseau a laissé planer en Ukraine de multiples inquiétudes. Le détournement de l'énergie produite par la Russie figure ainsi au premier rang des préoccupations. L'électricité produite à Zaporijia "appartient de droit à l'Ukraine et toute tentative de déconnecter la centrale du réseau ukrainien pour rediriger (l'électricité) vers les régions occupées est inacceptable", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État américain Vedant Patel. Une mise en garde claire à l'endroit des autorités russes.