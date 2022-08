Centrale de Zaporijia reconnectée, désarmement nucléaire... le point sur la situation en Ukraine

La centrale nucléaire de Zaporijia reconnectée. Les autorités ukrainiennes ont annoncé que la centrale nucléaire de Zaporijia a été rebranchée vendredi sur le réseau électrique, après une coupure totale la veille, imputée aux Russes. Selon Kiev, des dommages sur les lignes électriques, provoqués par les soldats russes, avaient "totalement déconnectée" le plus grand site nucléaire d'Europe du réseau national.

Ce rebranchement n'a cependant pas calmé les craintes d'un éventuel incident nucléaire, au contraire. À la suite de cette annonce, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'envoyer au plus vite une mission sur site. "Je veux souligner que la situation reste très risquée et dangereuse", a-t-il ajouté, "c'est pourquoi il est si important que la mission de l'AIEA arrive à la centrale aussi tôt que possible et aide à la maintenir sous contrôle ukrainien", a-t-il demandé dans son allocution quotidienne.

Selon la conseillère du ministre ukrainien de l'Énergie Lana Zerkal, des experts de l'AIEA sont attendus "la semaine prochaine". Celle-ci a néanmoins reproché aux Russes d'"artificiellement créer des obstacles" à cette mission, ce que Moscou nie. À la centrale, l'autorité ukrainienne chargée du nucléaire Energoatom a assuré que les systèmes de sécurité du site fonctionnaient normalement, pour le moment. Des habitants des environs de la centrale ont toutefois rapporté qu'ils avaient reçu des comprimés d'iode, alors qu'un risque de "catastrophe nucléaire" est toujours présent dans les esprits.